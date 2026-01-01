Mr.Children Mr.Childrenの新曲「Again」が５日、鈴⽊亮平主演の⽇曜劇場『リブート』（TBS１⽉１８⽇よる９時〜）の主題歌に決定したことが発表された。⽇曜劇場の主題歌を担当するのは2004年４⽉期の『オレンジデイズ』の「Sign」以来約22年ぶり。併せて［主題歌予告動画スーパーロングver.]が公開された。【動画】⽇曜劇場『リブート』［主題歌予告動画スーパーロン