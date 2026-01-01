ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎが４日、神奈川・横浜アリーナで全国ツアー「’ｓｔｒａｖｅｌｅｒｓ」（８都市３０公演＝計３３万人動員）の初日を迎えた。昨年１２月３日にリリースした最新アルバム「’ｓｔｒａｖｅｌｅｒｓ」の収録曲を中心に全３２曲を披露。ライブのコンセプトでもある「新感覚エンターテインメント」を７人で届け、２０２６年の幕開けをファン１万５０００人と祝い合った。７人は、最新アルバムと発音が似