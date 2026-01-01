女優の白石聖（２７）が４日スタートしたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）で大河初出演を果たした。このほどスポーツ報知などの取材に応じ、憧れていた作品への意気込みを語った。女優デビューから１０年で夢をかなえた。「祖父母や両親がずっと大河ドラマを見ていたので、出演できてうれしい。感慨深いです」。昨年５月に所属事務所を移籍し、６月から不倫やケンカなど、これまでの清楚（せいそ）なイメージを