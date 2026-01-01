４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」がＴＢＳ日曜劇場「リブート」（１８日スタート、後９時）で主題歌「Ａｇａｉｎ」を担当することが４日、分かった。同枠の主題歌を担当するのは２００４年４月期「オレンジデイズ」の「Ｓｉｇｎ」以来、約２２年ぶりとなる。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ（鈴木亮平）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すために、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事に“リブート