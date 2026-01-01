Mr．Childrenが、鈴木亮平（42）主演のTBS系日曜劇場「リブート」（18日放送開始、日曜午後9時）の主題歌を担当することが4日、分かった。同バンドの日曜劇場主題歌は、04年4月期「オレンジデイズ」の「Sign」以来、約22年ぶりとなる。新曲「Again」でスピード感あふれるドラマに華を添える。レコーディングにはピアノで小林武史氏が参加した他、山本拓夫氏（サックス）、四家卯大氏（チェロ）、Udai Shika Stringsが新たな輝きを