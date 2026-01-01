気象台は、午前3時35分に、なだれ注意報をニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町に発表（雪崩注意報） 5日03:35時点石狩地方では、5日夕方まで風雪に注意してください。石狩、後志地方では、5日夕方まで高波に注意してください。石狩、空知、後志地方では、6日までなだれに注意してくださ