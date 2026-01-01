【ラ・リーガ第18節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 5-1(前半1-0)ベティス<得点者>[R]ゴンサロ・ガルシア3(20分、50分、82分)、ラウール・アセンシオ(56分)、フラン・ガルシア(90分+3)[ベ]クチョ・エルナンデス(66分)<警告>[R]ビニシウス・ジュニオール(53分)[ベ]アンヘル・オルティス(19分)観衆:75,190人