【プレミアリーグ第20節】(クレイヴン・コテージ)フルハム 2-2(前半1-0)リバプール<得点者>[フ]ハリー・ウィルソン(17分)、ハリソン・リード(90分+7)[リ]フロリアン・ビルツ(57分)、コーディ・ガクポ(90分+4)<警告>[フ]ハリー・ウィルソン(71分)[リ]コーディ・ガクポ(90分+5)観衆:27,547人└リバプールはまさかの劇的ドロー…ガクポ土壇場90+4分弾で勝ち越すも90+7分スーパーミドルで同点被弾