[1.4 プレミアリーグ第20節 フルハム 2-2 リバプール]プレミアリーグは4日、第20節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールがフルハムと2-2で引き分けた。リバプールは1-1で迎えた後半アディショナルタイム4分、FWコーディ・ガクポが劇的な勝ち越しゴールを奪うも、同アディショナルタイム7分にフルハムのMFハリソン・リードのスーパーミドルが炸裂。両チームとも新年2試合連続のドローとなった。互いに元日の前節から中2日で