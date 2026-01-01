【プレミアリーグ第20節】(セント ジェームズ パーク)ニューカッスル 2-0(前半0-0)クリスタル・パレス<得点者>[ニ]ブルーノ・ギマランイス(71分)、マリック・ティアウ(78分)<警告>[ニ]アンソニー・ゴードン(62分)[ク]ブレナン・ジョンソン(33分)、タイリック・ミッチェル(49分)、マーク・グエヒ(55分)観衆:51,979人