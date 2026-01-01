【プレミアリーグ第20節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 1-1(前半1-0)サンダーランド<得点者>[ト]ベン・デイビス(30分)[サ]ブライアン・ブロビー(80分)<警告>[ト]ロドリゴ・ベンタンクール(83分)、ジョアン・パリーニャ(90分+6)[サ]デニス カーキン(47分)、オマル・アルデレーテ(50分)、エンゾ・ル・フェー(60分)観衆:60,877人