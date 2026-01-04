「ビオトープ（BIOTOP）」が、「アヴィレックス7522（AVIREX7522）」への初の別注アイテムを発売する。ビオトープ公式オンラインストアで予約を受け付けており、2026年1月10日からBIOTOP白金台・大阪・福岡・神戸および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】アヴィレックス7522は、「アヴィレックス（AVIREX）」のエクスクルーシブコレクションとして2022年にデビュー。最新の加工技術や現代的なシルエット、