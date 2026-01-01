【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、ベネズエラのロドリゲス副大統領に対し「正しいことをしなければ非常に大きな代償を払うことになる」と警告し、米国と協力するよう求めた。アトランティック誌の電話インタビューに答えた。