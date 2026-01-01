プレミアリーグ第20節が4日に行われ、トッテナム・ホットスパーとサンダーランドが対戦した。ここまで19試合を消化したリーグ戦で7勝5分7敗を記録し、勝ち点「26」の12位につけるトッテナム・ホットスパー。今季よりチームを率いるトーマス・フランク監督の下で好スタートを切った同クラブだったが、直近のプレミアリーグでは10試合で2勝にとどまるなど足踏みが続いている。対するは、昇格1年目ながら現在7位につけるサンダー