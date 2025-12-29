ラ・リーガ 25/26の第18節 レアル・マドリードとベティスの試合が、1月5日00:15にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アイトール・ルイバル（FW）