巨人からポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと４年６０００万ドル（約９４億２０００万円）で合意したと３日（日本時間４日）、複数の米メディアが伝えた。交渉期限前日にメジャー移籍が決定。譲渡金は１０８７万５０００ドル（約１７億円）で、出来高などを含めるとさらに上昇する。充実した戦力でワールドシリーズ制覇を狙うチームの主力として期待される。通算２４