リーグ・アン 25/26の第17節 マルセイユとナントの試合が、1月4日23:00にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。 マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、メイソン・グリーンウッド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはユセフ・エルアラビ（FW）、マティス・アブリン（FW）、デマイン・アスマニ（MF