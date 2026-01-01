球団OBで日本ハムでもプレーし、ブルージェイズの野球運営部門補佐を務める加藤豪将氏（31）が本紙取材に応じ、巨人・岡本を獲得した球団の狙いを解説した。重視している打撃スタイルに多くが合致し、現在のチームに間違いなくフィットすると保証した。加藤氏は迷いなく「とにかくブルージェイズにフィットする選手だと思います」と言い切った。「チームはコンタクト率、選球眼、長打力のオールラウンドなオフェンス能力を重視