気象台は、午前1時27分に、なだれ注意報を夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、石狩市、当別町、奈井江町、栗山町、月形町、浦臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、石狩市、当別町などに発表（雪崩注意報） 5日01:27時点石狩地方では、5日夕方まで風雪に注意してください。石狩、後志地方では、5日夕方まで高波に注意してください。石狩、空知地方では、6日までな