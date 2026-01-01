先月、福岡市のドーム球場周辺で男女2人が刃物で刺され、男が逮捕された事件で、警察が女性への殺人未遂容疑で男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。この事件は先月14日、福岡市中央区にある「みずほPayPayドーム」の駐車場などで、アイドルグループ「HKT48」の男性スタッフと、ドームのライブに来ていた女性が刃物で刺されたものです。警察は、男性スタッフに対する殺人未遂などの疑いで、HKT48のイベントの常連客だっ