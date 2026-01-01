W杯ジャンプ男子個人第14戦で初優勝し、表彰式で笑顔の二階堂蓮（中央）＝インスブルック（共同）【インスブルック共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子は4日、インスブルックで伝統のジャンプ週間第3戦を兼ねた個人第14戦（ヒルサイズ＝HS128メートル）が行われ、24歳の二階堂蓮（日本ビール）が合計276.5点でW杯初優勝した。1回目に131メートルでトップに並び、2回目も128メートルまで飛んで、3連勝を