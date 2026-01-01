ベネズエラの最高裁判所は、アメリカがマドゥロ大統領を拘束し国外に移送したことを受け、ロドリゲス副大統領に対し大統領代行に就任するよう命じました。ベネズエラの首都カラカスで3日未明、アメリカ軍が行った大規模な軍事攻撃では、ニューヨーク・タイムズによりますと、軍関係者や民間人を含む少なくとも40人が死亡しました。こうした中、ベネズエラの最高裁判所は3日、拘束されたマドゥロ大統領がアメリカに移送され、「一時