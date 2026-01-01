巨人・岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億２０００万円）で契約合意に達した。米データサイト「ファングラフス」では早速、「７番・三塁」でのスタメン入りを予想。巨人時代も主戦場だった三塁がメインでの起用となりそうだ。Ｗソックス・村上、アストロズ・今井を含め、今オフにポスティングでメジャー移籍した３選手の中で最も長い４年契約となったが、背景には