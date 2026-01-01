デンマーク2部オールボーBKがFC東京MF安斎颯馬（23）の獲得に動いていることが4日、複数の関係者の話で分かった。この日、クラブは安斎が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チーム活動から離脱すると発表していた。安斎は、FC東京U―15深川から青森山田高を経て21年に早稲田大に進学。在学中の24年にFC東京に加入し、ルーキーイヤーはリーグ31試合4得点2アシスト。昨季リーグは30試合2得点3アシストを記録し