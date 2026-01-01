先月、静岡県長泉町の住宅で夫婦が縛られ現金およそ1000万円が奪われた事件で、警察は4日、高校生などを含む少年3人を逮捕したと発表しました。警察によりますとフィリピン国籍の男子高校生など神奈川県に住む17歳の少年3人は先月22日未明、静岡県長泉町の住宅に侵入し、80代の夫婦にけがをさせた上現金およそ1000万円を奪った疑いがもたれています。警察は3人の認否を明らかにしていません。現場近くの防犯カメラには事件前に3人