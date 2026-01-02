ボートレース下関の「北九州下関フェニックス杯」が４日に開幕した。古賀智之（３６＝福岡）は前半４Ｒ、５コースからまくり差しを決めて１着。１０Ｒも６コースから２着。３２号機は「ターンの体感はいい。安定板が付いて風も吹いていたのもあってしっかり向いてくれた。直線は良くないなという感じ。全速でもスローの人と変わらなかったし、物足りない」と実戦足系には納得も、伸びに底上げの余地を残す。それでも外枠２走