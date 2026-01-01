ボートレース若松の「スポーツ報知杯年始特選競走」は４日、予選最終日の４日目が行われた。溝口海義也（３０＝福岡）が勝負どころで度胸満点の走りを見せた。予選ラストは７Ｒ。準優進出には３着以上が条件の勝負駆け。４カドからコンマ１４の好スタートを決めて３コースを締め切ると、勢いのまま内の２艇も飲み込んでバック先頭。そのまま１着でゴールを駆け抜けた。「３日目はいつもの若松の形にペラを叩いて２走したが、ち