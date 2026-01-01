ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦」が４日に開幕した。登玉隼百（２６＝兵庫）は初日４Ｒ、３コースから３着。「ペラが回り過ぎて波の上では滑って乗りにくかった。回転調整します。直線がいいですね」と操縦性には課題を残すが、伸びは納得のレベルだ。２０２６年前期適用勝率５・５１で４期連続Ａ２。「Ａ１に上がれば、Ｇ１とかに多く呼んでもらえる。そこで走りたい。現状は無理なので調整面からし