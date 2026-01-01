6日付での円満退社が報じられたTBSの石井大裕アナウンサー（40）が4日、メインキャスターを務める「S☆1」（土曜＆日曜深夜0・00）に生出演。視聴者へメッセージを伝えた。番組の最後で石井アナは「この度、私事ではありますが、石井大裕は今日の放送…新年1回目の放送をもって番組を卒業いたします」とあいさつ。「これまで大谷翔平選手をはじめ、メジャーリーグの取材ですとか、ゴルフの松山英樹選手へのインタビューですと