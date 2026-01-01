６日付でＴＢＳを退社することが判明した石井大裕アナウンサーが、４日深夜放送の「Ｓ☆１」（土〜日曜・深夜０時、この日は０時１２分）に出演し、番組卒業を報告した。石井アナは、ともにキャスターを務める御手洗菜々アナと出演。ブルーのスーツ姿で「みなさん明けましておめでとうございます」とまずは新年のあいさつ。「さあ２０２６年はですね、スポーツのビッグイベントが目白押しです」と今年の国際大会を紹介した。