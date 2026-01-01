ボートレース福岡の「新春開運特選レース」は４日、予選２日目が行われた。富田恕生（２７＝福岡）は５Ｒを４コースから５着とし、ここまで３、４、５着とリズムは下降ムード。「ペラを強気な形にしすぎた」と反省を口にしたが、「行き足は普通だけど、回り足や回った後は◎を付けられる。本体は間違いなくいい」と、昨年１１月のＳＧでも活躍した好素性５４号機に信頼を寄せる。「リベンジに来ました」と意気込む今シリーズ。