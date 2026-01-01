愛知県の企業で女性が社長を務める割合は6%余りと、全国最下位となったことがわかりました。 【写真を見る】愛知県の女性社長の割合が全国最下位 「製造業」「建設業」で特に低い水準に 帝国データバンクによりますと、2025年10月時点の愛知県内の女性の社長の割合は6.6%で、全国の平均より2ポイント低く、都道府県別で見ると愛知県は岐阜県と並んで全国最下位となりました。 業種別にみると製造業（4.2％）建設業（3.8％