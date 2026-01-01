人気若手芸人が、骨折した状態で収録に登場。千鳥のノブが「おケガをされている？」と心配する一幕があった。【映像】骨折した状態で収録に参加した芸人の様子『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。そこでこの日は、本