【プレミアリーグ第20節】(Elland Road)リーズ 1-1(前半0-0)マンチェスター・U<得点者>[リ]ブレンデン・アーロンソン(62分)[マ]マテウス・クーニャ(65分)<警告>[マ]パトリック・ドルグ(34分)観衆:36,909人└リーズ対マンチェスター・Uはドロー決着…田中碧は4試合連続ベンチスタート、最終盤にロングフィードやボール奪取から攻撃展開