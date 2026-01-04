[1.4 プレミアリーグ第20節 リーズ 1-1 マンチェスター・U]プレミアリーグは4日に第20節を開催し、リーズはマンチェスター・ユナイテッドと1-1で引き分けた。MF田中碧は4試合連続の途中出場だった。リーズは前半32分、中盤でボールを回収したMFブレンデン・アーロンソンが持ち運んでミドルレンジから右足を振り抜くも枠の左。同35分にはMFアントン・シュタハのクロスにFWドミニク・カルバート・ルーウィンが飛び込んで合わせる