[1.4 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè18Àá](¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦)¢¨24:15³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼]ÀèÈ¯GK 1 ¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ïDF 8 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥ÇDF 17 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ªDF 18 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹DF 22 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼MF 5 ¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥àMF 6 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥Ó¥ó¥¬MF 11 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹MF 14 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥ËFW 7 ¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ëFW 16 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¹µ¤¨GK 1