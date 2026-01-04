[1.4 プレミアリーグ第20節](セント ジェームズ パーク)※24:00開始<出場メンバー>[ニューカッスル]先発GK 1 ニック・ポープDF 3 ルイス・ホールDF 5 ファビアン・シェアDF 12 マリック・ティアウDF 67 ルイス・マイリーMF 7 ジョエリントンMF 8 サンドロ・トナーリMF 39 ブルーノ・ギマランイスFW 9 ヨアン・ウィサFW 10 アンソニー・ゴードンFW 23 ジェイコブ・マーフィー控えGK 32 アーロン・ラムズデールDF 2 キーラン・