ジェフユナイテッド千葉は4日、DF谷田壮志朗(20)がレイラック滋賀FCへ育成型期限付き移籍をすると発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。契約により、期間中は千葉と対戦する全ての公式戦に出場できない。谷田は千葉の公式サイトを通じ、「まず念願のJ1復帰本当におめでとうございます。それと同時にその場に自分が居られなかったことを悔しく思います。僕は今年も期限付き移籍が決まりましたが、久しぶりにフクアリでプレ