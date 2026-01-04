V・ファーレン長崎は4日、高知ユナイテッドSCに育成型期限付き移籍をしていたFWジョップ・セリンサリウ(22)、FC大阪に育成型期限付き移籍をしていたFW七牟禮蒼杜(20)が復帰すると発表した。また、同日にMF齋藤遼太(23)について、台中FUTURO(台湾)への期限付き移籍期間が延長となることも報告している。