福島ユナイテッドFCは4日、東洋大FW村上力己(22)の加⼊が内定したことを発表した。村上はクラブ公式サイトを通じ、「福島ユナイテッド FC の⼀員としてプレーできることを誇りに思います」とコメント。「ファン、サポーターのみなさまとスタジアムで多くの喜びを分かち合えるよう、全⼒で戦い、チームの勝利に貢献します」と意気込んだ。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●FW村上力己(むらか