清水エスパルスは4日、2025シーズンまで所属していたDF羽田健人(28)がFC岐阜へ加入することを発表した。羽田は2025年に大分トリニータから清水へ完全移籍。同年12月に契約満了が発表されていた。岐阜の公式サイトを通じ、「自分の持っている全ての力を注ぎチームの目標を達成できるよう全力で闘います」とコメントしている。