愛媛FCは4日、GK牧口一真(21)がセレッソ大阪への期限付き移籍から復帰すると発表した。牧口は昨季にC大阪へレンタル加入。公式戦の出場はなかった。愛媛の公式サイトを通じ、「再び愛媛FCの一員として戦えることを、とても嬉しく思っています」とコメント。「この一年で得た経験をすべてピッチで表現し、チームの勝利、そしてクラブの目標達成に貢献できるよう、全力で取り組んでいきます」と誓った。