V・ファーレン長崎は4日、GKルカ・ラドティッチ(25)がブラウブリッツ秋田への期限付き移籍から復帰することを発表した。セルビア出身の同選手は今季、レンタル先の秋田でJ2リーグ戦1試合、天皇杯1試合に出場。クラブ公式サイトを通じ、「⽇々全⼒を尽くし、個⼈としても、チームとしても成⻑し続け、クラブの勝利に貢献できるよう努⼒します」と決意を語った。