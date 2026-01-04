FC東京は4日、DFアレクサンダー・ショルツ(33)、GKキム・スンギュ(35)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」期間の契約更新に合意したと発表した。また、サガン鳥栖に期限付き移籍をしていたDF木本恭生(32)、ギラヴァンツ北九州に育成型期限付き移籍をしていたDF東廉太(21)の復帰も同日に報告している。