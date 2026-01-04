清水エスパルスは4日、FW安藤阿雄依(20)が横河武蔵野FC(JFL)へ育成型期限付き移籍をすると発表した。移籍期間は2026年2月1日から2026年6月30日までとなり、清水と対戦する全ての公式戦に出場できない。清水ユース出身の安藤は昨季、沖縄SV(JFL)へ育成型期限付き移籍。JFLで14試合に出場し、1得点をマークした。クラブ公式サイトを通じて「このたび、横河武蔵野FC へ育成型期限付き移籍をすることになりました。自分自身を