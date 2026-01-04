セレッソ大阪は4日、MF大迫塁(21)がSC相模原への育成型期限付き移籍から復帰することを発表した。大迫は2023年に神村学園高からC大阪へ入団。2024年にいわきFCへ期限付き移籍した。プロ3年目の昨季は相模原へ育成型期限付き移籍。J3リーグ戦15試合で1ゴールを記録したほか、ルヴァンカップ1試合、天皇杯4試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF大迫塁(おおさこ・るい)■生年月日2004年10月13日(21歳)