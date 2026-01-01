ムロツヨシ主演のフジテレビドラマのＳＰ版「うちの弁護士はまたしても手がかかる」が４日に放送された。ラストのエンドロールの出演者クレジット。主要キャスト、脇役キャストが表示された後に、１４人が一斉表示された中に「小栗旬」「山田孝之」「賀来賢人」の名前が…。ネットは騒然。放送中から「いまいた？」「いるわけないよな」とざわついていたが、エンドロールで表示されると「小栗旬どこに出てた！？」「あの警備