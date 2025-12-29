SUPER★DRAGONが、メジャー5thシングル「Break off」より、表題曲「Break off」を先行配信リリースした。同楽曲は、1月放送開始のTVアニメ『貴族転生 ~恵まれた生まれから最強の力を得る~ 』のOP主題歌。YouTubeではアニメのノンクレジットオープニング映像も公開されている。あわせて、新しいアーティスト写真も公開。様々な機材が散乱する空間の中、シックなブラックコーデで佇む洗練されたビジュアルが、メンバーの魅力を存分に