◇ノルディックスキージャンプW杯個人第14戦兼ジャンプ週間第3戦（2026年1月4日オーストリア・インスブルックヒルサイズ＝HS128メートル）74回目を迎えた伝統のジャンプ週間開幕戦を兼ねたW杯個人第14戦が行われ、24歳の二階堂蓮（24＝日本ビール）が131メートル、128メートルの合計276・5点でW杯初優勝を飾った。22年北京五輪金メダルの小林陵侑（29＝チームROY）は合計250・7点で10位だった。◇二階堂蓮（にかいど