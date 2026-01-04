チャンピオンシップ（イングランド2部）第26節が4日に行われ、バーミンガムとコヴェントリーが対戦した。バーミンガムに所属するMF岩田智輝とコヴェントリーのMF坂元達裕がスタメン出場を飾った一戦は、1−1で迎えた17分、バーミンガムのルイス・クーマスが勝ち越しゴールを挙げ、再びリードを奪う。後半に入ると、追いかけるコヴェントリーも反撃。60分、エリス・シムズがミドルシュートを突き刺し、試合を振り出しに戻す。